La verità sulla malattia, Maria Venier ‘Non posso più farlo’: la conduttrice confessa la verità in un’intima intervista

Mara Venier si è concessa recentemente ad una lunga intervista al settimanale Oggi. La conduttrice di Domenica In parla della sua malattia

Mara Venier è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Recentemente dopo l’ultima puntata di Domenica In, è stata al centro dell’attenzione dopo aver accusato un malore in diretta.

Di recente invece si è concessa ad una lunga intervista al settimanale Oggi, al quale si è raccontata a cuore aperto, rivelando altresì un particolare del suo privato.

Da anni infatti la presentatrice soffre di una malattia. Da molto tempo quindi, ma non ha mai voluto scendere nei dettagli. Scopriamo di più.

Mara Venier, i rischi della sua malattia

Durante la sua ultima intervista al settimanale Oggi, Mara Venier si è raccontata a cuore aperto rivelando ai suoi fan di essere affetta da lungo tempo da una malattia.

Prima della sua Super Ospitata al Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Amadeus, la presentatrice ha rivelato che a causa della sua malattia non potrà scendere dall’iconica scalinata.

Il motivo? La Regina della domenica soffre di spodololistesi, nello specifico ha due vertebre spostate. L’unica condizione per la quale le sarebbe possibile scendere quelle scale, spiega poi, sarebbe scalza.

Mara Venier: ‘Rischio l’osso del collo’

La conduttrice continua la sua intervista rivelando di non poter fare sforzi eccessivi e che l’unica persona per la quale vale la pena farne, è il suo nipotino Claudio:

‘c’è una sola persona per la quale rischio l’osso del collo’

spiega la conduttrice riferendosi alla mascottina del suo profilo Instagram:

‘Quando tende le manine per salirmi in braccio lo prendo. Poi passo il resto della giornata a letto bloccata. Ma ne vale la pena’

Mara Venier e il terribile lutto: ‘Ebbi una depressione terribile’

L’intervista si sposta poi su un altro piano. La presentatrice di Domenica In, parla del terribile periodo in cui ha perso la sua cara mamma. Un momento assai difficile da affrontare, in cui ha toccato con mano una ‘terribile depressione’:

‘Ebbi una depressione terribile, mi mancava la voglia di respirare’

ma dopo le tenebre, a salvarla la luce dei suoi occhi, il suo nipotino Claudio:

‘Il cuore ha ripreso a battermi e la depressione è sparita’

conclude Zia Mara.