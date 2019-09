Mara Venier in lacrime, la grave perdita poche ore fa: ‘Un pezzo della mia famiglia’

Mara Venier con il suo buon umore rende la Tv un posto migliore ma anche lei purtroppo vive dei momenti più tristi, come quello vissuto ieri

La conduttrice di Domenica In non poteva evitare di salutare per l’ultima volta una persona che ha fatto sicuramente parte della sua vita e che lei non esita a definire un ‘pezzo della sua famiglia’. Le parole di Mara sciolgono il cuore.

Mara Venier, il triste addio della conduttrice alla cara amica

Una donna forte Mara Venier, ma per lei è stato sicuramente un duro colpo quello arrivato poche ore fa. La notizia della cara amica Elsa Svalduz l’ha segnata profondamente. L’imprenditrice veneta si è spenta a 92 anni. Era amica di nobili e vip proprio come Mara che frequentavano le sue boutique. Elsa si è spenta sabato nel pomeriggio.

La Venier, Red Canzian e poi anche Dalila Di Lazzaro, Paolo Villaggio, sono stati suoi assidui clienti poi diventati, ovviamente, amici. Anche Marta Marzotto è da annoverare tra i volti noti dei vip con cui Svalduz aveva costruito legami molto solidi.

Il saluto degli amici Vip e le bellissime parole di Mara

I vip che l’hanno conosciuta, amata e rispettata come imprenditrice e persone non hanno potuto fare a meno di salutarla. Nel 2005 sotto casa fu vittima di una brutale rapina: i malviventi le rubarono un prezioso Rolex, ma più di tutto la sua serenità turbandola. Si è spenta però circondata dall’affetto dei figli Franco e Paolo. Per darle l’estremo saluto, i funerali saranno celebrati mercoledì alle ore 10 al Duomo di Treviso.

Mara ha commentato così la profonda perdita:

«Elsa era il mio ultimo legame con il mio amato Veneto, una donna speciale, un’amica autentica e sincera, direi di più, una sorella maggiore, un pezzo della mia famiglia»

La voce di Mara Venier piena di lacrima commuove. Il ricordo a quei giorni che non possono più tornare è inevitabile.