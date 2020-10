Mara Venier lascia Domenica In: è ufficiale. Quando andrà in onda l’ultima puntata

Mara Venier lascia Domenica In: è ufficiale. Quando andrà in onda l’ultima...

La nota conduttrice è pronta a dire addio a Domenica In: l’annuncio al settimanale Oggi getta nello sconforto i fan.

Tempo di cambiamenti per Mara Venier. In una recente intervista rilasciata al noto settimanale, la conduttrice ha rivelato quali sono i suoi progetti per il futuro e pare, inoltre, abbia deciso di dire addio a Domenica In: l’annuncio che nessuno si sarebbe aspettato.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In

Piace al pubblico non solo per il suo talento e professionalità, ma soprattutto per la sua simpatia e dolcezza tanto da guadagnarsi il nomignolo di Zia D’Italia.

Da diversi anni, è tornata al timone del noto contenitore della Rai, Domenica In e, sin dalle prime puntate ha tenuto milioni di italiani incollati al piccolo schermo con interviste emozionanti e spazi interamente dedicati al sano intrattenimento del pubblico a casa.

Il successo non manca ma, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, la presentatrice ha fatto un annuncio che nessuno inaspettato.

Pare, infatti, che la Venier sia pronta ad abbandonare la trasmissione per dedicarsi completamente alla sua famiglia.

L’annuncio della conduttrice

In occasione dei suoi 70 anni, Mara Venier ha rilasciato una lunga interista ad Oggi. Il prossimo 20 ottobre, infatti, la conduttrice compirà gli anni ed ha ben chiaro quali saranno le sue scelte nel prossimo futuro.

Oltre a ripercorrere le tappe più importanti della sua lunga carriera in televisione, la zia d’Italia ha fatto un annuncio inaspettato. Stando a quanto affermato da lei stessa, si sente ancora una ragazza di 30 anni e ammette di essere serena in quanto non ha mai basato la sua vita sull’avvenenza.

Se c’è una cosa che la rende orgogliosa è essere nonna. Inoltre fa un importante promessa al marito:

«Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua».

Parole che non lascerebbero dubbi sull’imminente addio.