Mara Venier ‘Così vorrei arrivare alla fine della vita’: la commovente confessione

Mara Venier è la regina della televisione perché riesce a coniugare perfettamente simpatia e emozioni. La conduttrice ha parlato a cuore aperto a La Stampa

Mara Venier ha rilasciato un’intensa intervista a La Stampa in cui ha parlato del suo futuro e di come è cambiata la sua vita dopo aver conosciuto la sua dolce metà. Con Nicola Carraro i rapporti, infatti, sono sempre migliori. I due sono davvero complici e adorabili. Nell’intima intervista, la conduttrice ha rivelato quali sono le sue intenzioni future.

Mara Venier ‘Vorrei passare così la fine della vita’

La conduttrice di Domenica In ha voluto ricordare un momento molto doloroso nell’intervista. Mara Venier, infatti, ha raccontato che l’essere stata buttata fuori dopo tanti anni di conduzione non è stato facile da accettare.

Per lei è stato come fare diversi passi indietro. Infatti ancora una volta coglie l’occasione per ringraziare l’amica Maria De Filippi che con i suoi programmi le ha permesso di catturare un’altra fetta di pubblica, quella più giovane. La conduttrice, infatti con Tu sì que vales, l’Isola dei famosi e altri successi ha reso il suo nome più apprezzabile anche tra i ragazzi, il pubblico più corposo.

Mara, il desiderio di morire con lui

La conduttrice ha parlato anche della sua vita privata, dei suoi desiderio futuri e dei progetti che vorrebbe tanto realizzare. Parlando delle interviste riservate durante la trasmissione, ha rivelato parlando di Pamela Prati:

“Durante l’intervista avevo capito che qualcosa non andava. Il giorno dopo mi chiama Roberto D’Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo a chiamarmi è il fidanzato della Prati e anche lui mi dice che era tutto galso. Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornar, piangeva “Sono innocente”. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei.

In effetti con tutta quella storia, la showgirl ex volto del Bagaglino si è rovinato il nome. Anche se, adesso, sembra stia cercando di dimostrare la sua innocenza rivelando di essere stata completamente plagiata dalle sue due ex manager. Le due, secondo le sue parole, avrebbero architettato tutto ai suoi danni.

In amore rivela di essere stata comunque molto fortunata:

“Si perchè ho molto amato e anche molto sofferto. E oggi percepisco i pericoli. Di un uomo che amo vedo solo il positivo. Quando ho visto il mio marito per la prima volta ho capito che con lui volevo arrivare alla fine della vita“

Mara conferma di essere una donne decisamente romantica.