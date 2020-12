Mara Venier, sotto i ferri a poche ore dalla diretta: ‘Mi tira tutto’

La conduttrice di Domenica In ha preoccupato i fan. Mara Venier confessa di essersi sottoposta ad un delicato intervento: ‘Potevo anche non esserci’

Mara Venier è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, per la sua semplicità che nel tempo l’ha resa ‘una di famiglia’, motivo per cui è stata ribattezzata Zia Mara.

Durante l’ultima diretta del suo iconico programma domenicale, la presentatrice ha preoccupato i fan.

La Regina della Domenica, ancora dolorante ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico.

Ecco tutti i dettagli rivelati durante la puntata dello scorso 27 dicembre.

Mara Venier dolorante dopo l’operazione

Come già accaduto lo scorso luglio, la conduttrice si è sottoposta nuovamente ad un intervento ai denti.

Un’operazione delicata, tanto quanto dolorosa, a causa dei punti di sutura all’interno del cavo orale.

L’intervento avvenuto pochi giorni prima della suddetta diretta, avrebbe potuto comportare un assenza da parte della Venier. Ecco quanto rivelato dalla stessa:

‘Ho pure fatto un intervento ai denti, mi tira tutto’

e ancora:

‘Sono qui perché potevo anche non esserci, nel senso che potevo essere qui con una guancia gonfia’

ha raccontato al pubblico a casa, sottolineando di essere stata comunque presente nonostante quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

L’Ultima ‘Domenica In’

Secondo gli ultimi rumors risalenti a qualche mese fa, la conduttrice veneta sentirebbe forte il bisogno di ritirarsi a vita privata per godere di più dell’affetto della sua famiglia, in particolare di suoi marito, Nicola Carraro, e dei suoi dolcissimi nipotini, Claudio e Giulio.

Dunque, anche se non ufficialmente annunciato, questa stagione del celebre format domenicale, potrebbe essere l’ultima in onda per la Zia Mara, che da 45 anni ne è alle redini.

Chi prenderà il suo posto nell’eventualità che la conduttrice veneta vada in pensione? In merito a questo non vi sono ancora notizie, come non vi è attualmente ufficialità rispetto al presunto pensionamento di Mara Venier che ha compiuto lo scorso ottobre 70 anni.