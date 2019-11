Mara Venier finisce in ospedale per un incidente domestico: fan preoccupati, ecco cosa è successo

Mara Venier finisce in ospedale per un incidente domestico: fan preoccupati, ecco...

Uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Mara Venier. La conduttrice, nata a Venezia nel 1950, è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua simpatia e soprattutto per la sua dolcezza e semplicità tanta da essere chiamata la zia d’Italia. Non molte ore fa, la presentatrice di Domenica In ha condiviso su Instagram diverse foto che la ritraggono all’uscita dall’ospedale. Cosa è successo? E’ stata vittima di un piccolo incidente domestico: ecco come sta ora.

Mara Venier in ospedale

Nel corso della sua lunga carriera è riuscita a catturare il pubblico grazie al suo talento e la sua semplicità. Da un paio di anni a questa parte è al timone della trasmissione di Rai Uno Domenica In, e come ogni settimana fa un boom di ascolti. Non molte ore fa, Mara Venier ha condiviso sul suo account Instagram un video che la ritrae all’uscita dall’ospedale.

Secondo quanto riportato dalla conduttrice veneziana sui social è stata vittima di un piccolo incidente domestico che le ha causato una lieve distorsione alle due dita dei piedi.

Le parole della conduttrice veneziana

Un piccolo incedente domestico che, per fortuna, non ha causato nulla di grave alla conduttrice veneziana. Mara Venier ha accompagnato il video che la ritrae all’uscita dall’ospedale dalla seguente didascalia che spiega il motivo del suo infortunio. Pare, infatti, che abbia l’abitudine di camminare scalza per casa:

“Sempre scalza in casa, ecco cosa capita, siamo alle solite!”.

Il volto di Domenica In ha voluto anche rassicurare i suoi seguaci, ecco cosa ha detto:

“Tutto bene, andiamo in onda! Domenica si va in onda anche con la distorsione!”

dichiara Zia Mara, che si lascia riprendere all’uscita del Concordia Hospital d Roma.