‘Un macello! Se l’è buttata addosso’ Mara Venier incidente in diretta: interviene l’operatore di Domenica In

Domenica In, incidente in studio per Mara Venier: “E’ successo un macello!”, ecco cosa è successo durante l’intervista a Maurizio Costanzo

Oggi pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con Domenica In, contenitore della Rai condotto da Mara Venier. Numerosi sono gli ospiti attesi in studio, tra questi anche Maurizio Costanzo. Durante l’intervista al marito di Maria De Filippi si è verificato un piccolo imprevisto che ha imbarazzato, non poco, la conduttrice veneziana: ecco cosa è successo.

Domenica In, incidente per Mara Venier

Uno dei programmi più seguiti della domenica pomeriggio è, senza dubbio, Domenica In. Da due anni a questa parte, il contenitore della Rai è condotto da Mara Venier che è riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico. Come in ogni appuntamento, la padrona di casa ospita nel suo studio personaggi noti della televisione italiana. Tra gli ospiti di oggi anche Maurizio Costanzo.

Durante l’intervista al marito di Maria De Filippi si è verificato un piccolo imprevisto che ha scatenato la risata da parte del pubblico. Per quale motivo? La conduttrice veneziana, mentre chiacchierava con, aveva in mano un bicchiere d’acqua. Tuttavia per distrazione se l’è versato addosso, bagnandosi inevitabilmente la parte inferiore del corpo, in particolare le gambe.

Il siparietto in studio

Nel momento in cui Mara Venier si è versata il bicchiere d’acqua addosso ha urlato:

“E’ successo un macello!”

In suo soccorso è arrivata in studio una persona addetta alle pulizie, che le ha portato uno straccio. La conduttrice veneziana ha poi aggiunto:

Sono tutta bagnata, datemi uno straccio […] sembra che io abbia fatto la pipì addosso!

La padrona di casa ha poi scherzosamente rimproverato la moglie di Maurizio Costanzo perché le dice sempre di fare bere suo marito. Insomma un siparietto davvero divertente che ha scatenato la risata del pubblico in studio.