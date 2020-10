Mara Venier brutto incidente, in diretta confessa: ‘Sanguino da giorni’

Nuovo incidente domestico per la nota conduttrice: ospite a Che Tempo che fa racconta divertita l’ennesima disavventura.

Nel corso della sua ospitata a Che Tempo Che fa, Mara Venier ha raccontata di essere stata protagonista di un nuovo incidente domestico.

Stando al racconto delle conduttrice, si è procurata una brutta ferita ai piedi a causa di alcuni pezzi di vetro presenti sul pavimento della sua abitazione.

Mara Venier racconta il suo incidente domestico

Nelle ultime settimane, la presentatrice è stata al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni. La nota conduttrice, infatti, sembra essere pronta a dire addio a Domenica In per dedicarsi completamente alla sua splendida famiglia.

Nei mesi scorsi, Mara Venier è entrata nello studio di Domenica In con un vistoso gesso. A causa di una brutta caduta in casa, la conduttrice si è fratturata il piede finendo di condurre il noto contenitore della Rai con tanto di medicazioni. Da allora, la star del talk show domenicale, ha deciso di affrontare ogni difficoltà con un grande sorriso proprio come ha fatto in questi giorni.

Ospite di Che Tempo che fa, la zia d’Italia – così è chiamata per la sua sensibilità e dolcezza- ha raccontato, tra le risate, l’ennesima disavventura casalinga di cui è stata protagonista.

Una brutta ferita ai piedi

Di recente, ospite del noto programma condotto da Fabio Fazio, la presentatrice ha parlato della sua vita professionale e privata, arrivando a raccontare anche il piccolo incidente capitatole in queste ore. In collegamento, mostra la ferita al piede causata dalla presenza di alcuni pezzi di vetro sparsi sul pavimento:

“Mi sono svegliata alle tre per andare in bagno. Ero rimbambita, avevo preso delle gocce perché non riuscivo a dormire. Quindi vado a sbattere contro un armadietto, e una bottiglietta cade a terra“.

Ed ecco che accade l’inevitabile, con il piede scalzo cammina sulla bottiglia di profumo rotta. Ammette, scherzando, che la ferita sanguina da tre giorni.