Mara Venier mutandine in vista, l’inquadratura della telecamera finisce proprio lì in mezzo

Mara Venier mutandine in vista, l’inquadratura della telecamera finisce proprio lì in...

Domenica In, incidente bollente per Mara Venier e la richiesta alla regia: «Aò, non me inquadrà che me se vedono le mutande»

Una nuova puntata di Domenica In ha tenuto incollati milioni di italiani al piccolo schermo. Mara Venier, come ogni ultimo giorno della settimana, entra nelle case degli italiani con tante emozioni e sano divertimento. Nella scorsa puntata, la conduttrice ha fatto un insolita richiesta alla regia, il siparietto in studio è esilarante!

Mara Venier: siparietto divertente in studio

Domenica In è, senza alcun dubbio, una delle trasmissioni più amate dal pubblico. Il contenitore della Rai, condotto da Mara Venier, tiene compagnia i telespettatori con argomenti che variano dall’attualità e al gossip, ma non mancano mai momenti di sano divertimento.

Nella scorsa puntata, la conduttrice veneziana ha accolto in studio uno degli attori più noti del panorama cinematografico italiano: Christian De Sica. Durante l’intervista, si è lasciata andare in una insolita richiesta che ha inevitabilmente scatenato l’ilarità dei presenti. Di cosa si tratta?

La richiesta alla regia

La trasmissione di Rai Uno è quasi giunta al termine e Mara Venier si appresta a condurre con il tutore al piede sinistro rotto a seguito della caduta dalle scale. Tra i numerosi ospiti della scorsa puntata anche Christian De Sica che la conduttrice ha voluto intervistare per conoscere di più uno degli attori che ha fatto la storia del cinema, Albero Sordi ( in questi giorni ricorre il suo compleanno).

Durante l’intervista, la ‘zia d’Italia’ si è seduta sulla poltrona appoggiando la gamba infortunata con il tutore sul pouf. L’incidente bollente è però inevitabile in quanto la Venier indossa una gonna. E proprio in questo momento che inizia un siparietto divertente con l’attore romano:

«Aò, non me inquadrà che me se vedono le mutande»

E De Sica aggiunge:

«Na bella coscetta»

