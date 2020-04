Si sbottona la camicia e si vede tutto, Mara Venier prova a coprirsi: incidente bollente a Domenica In

Incidente bollente per la conduttrice più amata dagli italiani. Durante l’ultima diretta di Domenica in la camicetta rosa si sbottona e mostra troppo

Mara Venier è tra le conduttrici televisive più amate e stimate dal pubblico italiano.

Semplice, genuina e ironica, è ormai per tutti la Zia Mara Nazionale, che alleggerisce soprattutto in questo periodo difficile, con l’Italia in quarantena, le domeniche di tutti, con il suo contagioso sorriso e la sua professionalità.

Una donna dalla bellezza intramontabile su ogni aspetto, che nell’ultima puntata di Domenica In, ha regalato al suo pubblico un siparietto al quanto piccante. Scopriamo di più.

La camicetta di Mara Venier si sbottona in diretta

Come ben sappiamo a causa delle restrizioni dovute allo Stato d’emergenza per arginare il contagio del nemico invisibile, il Covid-19, il palinsesto condotto da Mara Venier va in onda senza pubblico e con gli ospiti prettamente in collegamento video con Skype.