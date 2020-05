Inciampa durante la diretta, paura per Mara Venier: la conduttrice interrompe l’intervista

Incidente a Domenica In, la preoccupazione della conduttrice Mara Venier durante l’intervista in collegamento con la cantante Romina Power

Il 10 maggio è andato in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Domenica In. Condotto dalla regina della domenica, Mara Venier, il programma ha accolto, in collegamento, la cantante Romina Power.

L’intervista si è svolta con estrema tranquillità e i quesiti posti dalla conduttrice alla Power hanno rivelato alcuni lati inediti della cantante.

A un certo punto, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato il pubblico letteralmente con il fiato sospeso!

L’incidente a Domenica In: Mara Venier preoccupata

Durante la messa in onda della consueta puntata settimanale del programma di Rai 1, si è verificato un imprevisto in diretta! L’episodio ha suscitato la preoccupazione dei telespettatori e della stessa conduttrice Mara Venier.

L’accidentalità si è verificata nel corso del collegamento con Romina Power, che in quel momento si trovava a Cellino San Marco, in casa di suo figlio Yari Carrisi.

La tranquilla intervista con la Power è stata ben presto interrotta per via di un incidente accaduto in diretta. Protagonista dell’episodio un operatore della Rai, che fa parte della troupe che in quel momento si trovava a casa di Yari.

Coinvolto un operatore

L’operatore in questione è inciampato, spostando di molto l’inquadratura ripresa dalla telecamera, facendo letteralmente saltare l’attenzione della conduttrice e dei telespettatori.

Preoccupata per quanto stesse accadendo, la Venier ha chiesto immediatamente all’operatore di presentarsi di fronte alla telecamera, per sincerarsi delle sue condizioni:

“L’operatore è inciampato, è caduto? Voglio vederlo“.

Queste le parole di Mara, che si è spaventata molto a causa dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il cameraman della Rai. Fortunatamente nulla di grave per l’operatore dello staff della Venier, che è rimasto incolume, nonostante la brutta caduta.

Il cameraman si è immediatamente mostrato alla conduttrice e al pubblico, per dimostrare di non essersi fatto nulla di grave e di essere in grado di proseguire con l’intervista.