Mara Venier finisce sulla sedia a rotelle: problemi di deambulazione, dopo l’incidente le stampelle non bastano

Mara Venier in sieda a rotelle: lo scatto della conduttrice poco prima della diretta di Domenica in preoccupa i fan

Uno dei volti più amati della televisione italiana è, senza alcun dubbio, quello di Mara Venier. La conduttrice, nata a Venezia, è riuscita a conquistare il consenso del pubblico grazie alla sua spiccata sensibilità e la sua gentilezza tanto da guadagnarsi il dolce nomignolo della ‘zia’ d’Italia. La scorsa settimana, la presentatrice è stata vittima di un incidente domestico. Per tale motivo è impossibilitata a camminare: lo scatto in sedia a rotella prima della diretta di Domenica In preoccupa i fan.

Domenica In: Mara Venier in sedia a rotella

La scorsa settimana, Mara Venier è stata vittima di una rovinosa caduta che le è costata una frattura al piede. La conduttrice, infatti, è caduta dalle scale poco prima di entrare negli studi televisivi procurandosi un fortissimo trauma al piede. Nonostante l’incidente, ha deciso comunque di andare in onda e di entrare nelle case degli italiani con le sue emozionanti storie e sano divertimento.

Infatti, non ha rinunciato ad andare a lavorare e, grazie all’aiuto della sua famiglia, munita di stampelle e sedia a rotelle si è recata negli studi della RAI.

Le foto pubblicate sui social

Poco prima della diretta di Domenica In, il marito della nota conduttrice Nicola Carraro ha condiviso sui social gli scatti che la ritraggono mentre si reca a lavoro. Si è fatta accompagnare dal figlio Paolo e da alcuni aiutanti verso gli studi della Rai.

La Venier, per poter camminare, ha utilizzato delle stampelle per poter scendere le scale di casa e una sedia a rotelle per recarsi a lavoro. In merito, ha dichiarato:

“(…) Io sono arrivata qui impaurita, non volevo continuare poi ho deciso di andare avanti, mi sembrava brutto mollare adesso per una frattura, per cui ho deciso con il sorriso di continuare questa avventura”

I fan le augurano una pronta guarigione.

