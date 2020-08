Mara Venier a 69 anni in costume: mai vista così, forme strepitose

La conduttrice tv stupisce tutti mostrando la sua forma perfetta in costume, la presentatrice appare solare e ironica dopo l’infortunio

Approfondiamo insieme una versione inedita della conduttrice, quella della donna che si gode le meritate vacanze e si mostra senza timori in costume!

Una versione inedita di Mara Venier

Siamo abituati a vedere Mara Venier sempre super chic e formale in occasione della conduzione del programma di cui è al timone, Domenica In. In realtà, esiste anche una parte inedita di Mara a cui difficilmente i suoi fan hanno accesso.

Si tratta della parte più privata e intima della conduttrice, che mostra difficilmente al suo pubblico, benché la stimi e la segua con costanza.

La zia d’Italia è al momento in ferie e si sta godendo delle meritate vacanze. In qualche scatto rubato dai paparazzi, la conduttrice appare in una veste davvero inedita.

La conduttrice fa faville in costume

La Venier è stata avvistata sulle spiagge d’Italia, mentre si gode le sue giornate di sole e bagni al mare e in piscina senza temere giudizi. Bellissima e seducente, la conduttrice veneta torna alla ribalta e l’apprezzamento non manca.

Dalle fotografie possiamo notare una Mara bella e audace come sempre, ma occhio alla sua innata ironia.

La conduttrice si mostra con un costume intero in una sgargiante tinta arancione, che fascia il prosperoso seno, sorretto dopo il ritorno sulla battigia.

Una fotografia al mare con un sorriso divertito, la testimonianza che Mara Venier sta tornando e che riesce sempre a risalire la china.

Reduce da un infortunio che l’ha costretta al gesso e da un brutto periodo personale, la conduttrice si sta risollevando. Pare abbia un ottimo rapporto con se stessa, nonostante molti l’abbiano rottamata e le abbiano detto di essere vecchia.