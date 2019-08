Mara Venier il cuore non regge, l’improvvisa mancanza: la brutta notizia poche ore fa

Mara Venier il cuore non regge, l’improvvisa mancanza: la brutta notizia poche...

Mara Venier è da sempre nota per il suo carattere divertente. La sua risata tiene compagnia la domenica, ma ieri anche per lei è stata una giornata triste

Una giornata di mare, di vacanza e relax per Mara Venier. Per la prima volta, dopo tanto, con la famiglia riunita, ma anche questa volta la sua espressione sorridente ha dovuto rattristarsi. Il motivo? Un messaggio arrivato improvviso come un fulmine a ciel sereno.

Mara Venier, il post divertente ‘rovinato’ da una brutta notizia

Quella che vediamo in questi giorni è una Mara Venier felicissima della sua vita, della sua famiglia e dei giorni di spensieratezza con la sua famiglia allargata. La conduttrice cerca di coinvolgere anche i suoi fan in questo suo divertimento. Uno degli ultimi post, su instagram, la ritrae con una buonissima banana tra le mani. La didascalia, ovviamente, è tutta da ridere. La conduttrice, infatti, intona la classica canzone che viene in mente quando qualcuno addenta o semplicemente compra una banana: ‘L’unico frutto dell’amore: è la banana!’

Un post divertente che ha ovviamente attirato i commenti dei suoi fan che si divertono a leggerla e a ritrovare la sua contagiosa risata anche a telecamere spente. Non vediamo l’ora di rivederla a Domenica In e nel suo programma in prima serata. Intanto però, il post che voleva essere simpatico, ha anche dato l’opportunità ad un’amica della Venier di metterla al corrente di una tristissima notizia.

Mara, l’amica Elisabetta Campo Marini le dà la brutta notizia

Un fulmine al ciel sereno: Elisabetta Campo Marini ha raccontato con pochissimi ma profonde parole il dolore per la perdita improvvisa del marito Antonio. Un tristissimo commento a cui Mara non poteva non rispondere. La conduttrice, infatti, si è mostrata pubblicamente vicina al dolore dell’amica Elisabetta, condividendo con lei l’emoji di un cuore spezzato.

Una brutta notizia rivelata con un messaggio molto commovente:

Mara Venier ancora una volta dimostra di essere una donna molto sensibile che fa del dolore altrui il suo dolore.