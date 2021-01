Mara Venier al centro della terribile gaffe durante l’ultimo collegamento col Tg1: ecco cosa è successo in diretta.

Mara Venier è tra le conduttrici più amate e stimate dal pubblico italiano il quale la considera ormai parte della propria famiglia, per il suo essere genuina e profondamente amorevole.

La Zia Mara Nazionale ogni Domenica intrattiene milioni di italiani con il suo amato talk show conquistando milioni di telespettatori, che attendono con gioia l’appuntamento domenicale.

Nell’arco delle anticipazioni relative alla puntata di Domenica 24 Gennaio, in diretta al Tg1, si è consumata da parte della presentatrice una tremenda gaffe. Scopriamo tutti i dettagli.

La gaffe in diretta nazionale

Durante il consueto appuntamento con il Tg1, la conduttrice è intervenuta in video collegamento per rivelare in anteprima gli ospiti della nuova puntata di Domenica In.

L’amata presentatrice ha iniziato così a delineare i punti salienti che avrebbero caratterizzato la nuova puntata del talk show citando tutti gli ospiti che sarebbero stati intervistati.

Mara Venier però non si è resa conto di parlare senza il microfono e che dunque nessuno ne nello studio del Tg1 ne tantomeno il pubblico a casa, ha udito ciò che stava dicendo.

Quando le è stato fatto notare lo ‘strafalcione’ imbarazzatissima ha alzato gli occhi verso il soffitto dello studio, ed è stata costretta suo malgrado a ripetere tutto da capo.

Quanto guadagna la conduttrice di Domenica In?

Recentemente Mara Venier è finita al centro delle polemiche relativamente ai suoi guadagni a sei cifre.

Secondo quanto riportato dal portale web contocorrenteonline.it, sarebbe stellare il cachet percepito dalla Regina della Domenica di Rai 1, la quale dalla conduzione dell’iconico format domenicale, frutterebbe un guadagno oscillante tra i 500mila e 600mila euro annui.

Alla cifra già piuttosto onerosa andrebbero ad aggiungersi eventuali benefit derivanti, dalla conduzione di altri format come ad esempio come avvenuto nel periodo in cui è stata alle redini de La Porta dei Sogni, andato in onda tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Cifre da capogiro!