Mara Venier irriconoscibile, occhi neri e affossati ‘Sembra un gufo’: la foto della conduttrice fa il giro del web

Critiche e insulti sul web per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è stata presa di mira dagli haters per una sua vecchia foto

È ormai partita una nuova stagione di Domenica In e alla conduzione c’è come sempre la bravissima Mara Venier. La conduttrice ha finalmente trovato il suo posto nella trasmissione domenicale,dove sta ottenendo un ottimo successo. Il tutto grazie anche al tardo arrivo di Barbara D’Urso che, con Domenica Live, non le fa ancora concorrenza.

Mara Venier e i social: la condivisione con i fan in tutto e per tutto

La bravissima conduttrice di Rai 1, Mara Venier, come ogni sua collega, è molto attiva sui social. Spesso e volentieri infatti la conduttrice posta foto e video di lei alle prese con la cucina, con suo nipote, che all’occorrenza, passa sempre più tempo con la nonna. Anche Mara, come le altre donne dello spettacolo, è stata presa dall’ondata dei social, tant’è che quasi ogni giorno comunica con i suoi fan sul web.

Pare però che non tutti apprezzino la conduttrice veneziana. Infatti nelle ultime ore, sembra che Mara sia stata presa di mira da alcuni utenti di Instagram per una foto postata dal marito Nicola Carraro.

Mara Venier la foto criticata

Pare infatti che a scatenare l’ira degli haters sia stata una foto pubblicata dallo stesso Nicola Carraro, della sua amata moglie Mara Venier. Il marito della conduttrice infatti, ha postato una foto di Mara di molti anni fa, una foto in bianco e nero che la ritrae da giovanissima.

Una bellissima foto dove si presenta molto magra e sopratutto giovane. La foto è piaciuta a milioni di followers che hanno commentato positivamente il post di Nicola, ma non a tutti. Infatti lo scatto è passato subito nelle mani degli haters, i soliti leoni da tastiera che hanno criticato la foto di Mara Venier.

L’utente infatti, avrebbe scritto sotto la foto che la conduttrice all’epoca, sembra un gufo. Il motivo sarebbero gli occhi incavati che presenta all’interno dello scatto. Fortunatamente non tutti la pensano cosi, anzi in moltissimi hanno riempito di i complimenti per il bellissimo viso di Mara Venier.