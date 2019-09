Mara Venier “Ti si vede la vag**a”: la foto bollente a gambe incrociate stimola la fantasia dei fan

Una foto di Mara Venier molto sensuale scatena la fantasia dei fan che sui social esplodono in commenti bollenti sulle sue curve prorompenti

Fan scatenati per una foto di Mara Venier a gambe incrociate che lascia immaginare tutto. La sensuale conduttrice colpisce ancora nel segno e continua ad essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano.

Mara Venier incanta il web con una foto ‘vedo non vedo’

La biondissima e burrosa Mara Venier è da decenni il sogno proibito degli italiani.

Negli anni l’abbiamo conosciuta anche per la sua grande ironia e simpatia ed è una delle regine indiscusse della televisione italiana.

Il suo approccio simpatico alle cose si è visto anche quando Mara è sbarcata sui social, come una sorta di sfida all’inizio, col tempo la conduttrice veneta ci ha preso gusto e oramai posta quasi quotodianamente foto e video, per altro molto divertenti, sui suoi viaggi ed impegni giornalieri.

La Mara del piccolo schermo è la stessa che è presente sui social ed il suo caratterino la porta a sdrammatizzare con risposte ironiche ma anche pungenti i vari commenti fuori luogo dei soliti haters

C’è da dire che i followers di Mara la amano moltissimo ma sono rimasti interdetti dall’ultima foto postata dall’artista sul suo profilo Instagram.

Mara ha infatti pubblicato uno scatto che la ritrae in una posa sensuale, a gambe incrociate e nude, vestita solo con una morbida camicia.

La fantasia dei fan ha iniziato a galoppare e centinaia di like e commenti hanno immediatamente invaso il suo profilo.

Mara provocatrice o fan troppo fantasiosi?

Tra gli altri commenti uno ha lasciato particolarmente il segno: un utente infatti afferma di riuscire a vedere nella foto, probabilmente grazie alla posizione assunta dalla conduttrice, le parti intime di Mara

“Ti si vede la vag**a Mara”

Il fan in questione avrà lavorato di molta fantasia oppure zoomato la foto al massimo ma la conferma non è possibile lasciando i followers nell’amletico dubbio.

La foto ha suscitato anche altre polemiche: alcuni utenti infatti sostengono che lo scatto sia stato troppo modificato con filtri e programmi pc come Photoshop.

“Mara ma quanti ritocchi hanno fatto in questa foto??” “Infatti la preferiamo Nature”

Altri utenti addirittura pensano che la Venier sia ricorsa al chirurgo estetico in maniera massiva:

“Ma non vede che è strafatta???Ha 69 anni! Doveva fare spazio ad una giovane!”

Sui social i commenti anche fuori luogo o sensa senso sono all’ordine del giorno e solitamente le persone non si prendono nemmeno il tempo per ragionare un po’ su quello che vedono.

In questo caso fortunatamente alcuni followers lo hanno capito ed espresso: le polemiche non hanno senso di esistere perché si tratta semplicemente di una foto amarcord della Venier risalente a qualche anno fa anche se tuttora la conduttrice di Domenica In è in splendida forma come in questi scatti al mare.