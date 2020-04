Mara Venier e il marito separati in casa ‘Non dormiamo insieme’: la decisione della conduttrice

Mara Venier si è concessa recentemente ad una lunga intervista al settimanale Nuovo. La conduttrice di Domenica In rivela un intimo retroscena: ‘Io e Nicola dormiamo in letti separati’. Ecco perchè

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano e di recente si è concessa ad una lunga intervista per il Settimanale Nuovo.

La Regina della domenica italiana si è raccontata ai lettori della rivista di Riccardo Signoretti passando dal dolore della perdita della cara mamma scomparsa nel 2015 dopo una lunga lotta contro l’Alzheimer, a come sta trascorrendo la sua quarantena.

In merito la Zia Mara fa una confessione spiazzante. Scopriamo in merito maggiori dettagli.

Mara Venier: ‘Dormiamo in letti separati’

La conduttrice di Domenica In, rivela di star seguendo in maniera ligia le precauzioni contro il Coronavirus.

Lei e suo marito Nicola Carrara, cercano di mantenere sempre il metro di distanza l’uno dall’altra, e lei è la sola che esce dall’abitazione non solo per la spesa ma anche per portare a termine la sua missione, ovvero mandare nonostante tutto, in onda la sua trasmissione domenicale.

Ciò, spiega Mara anche per proteggere il suo amato marito, il quale non molto tempo fa ha combattuto contro una brutta forma di polmonite.

poi aggiunge, che lei e Nicola da tempo ormai non dormono più nello stesso letto, per la stessa ragione:

‘Niente coccole tra di noi. Per la verità Nicola ogni tanto allunga una mano, ma io lo freno e non dormo con lui’

e ancora:

‘Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente’

ha raccontato al settimanale Nuovo.

‘Ho riscoperto l’importanza della preghiera’

Mara Venier, dopo aver spiegato ai lettori tutte le precauzioni da lei utilizzate in questo periodo per ridurre al massimo le possibilità di contagio da Covid-19, anche e soprattutto per proteggere il marito 78enne, conclude il suo intervento rivelando di aver riscoperto in questo periodo buio l’importanza della preghiera:

‘la sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani’

ha concluso la conduttrice di Domenica In.