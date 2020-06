Mara Venier, il dramma di Renzo Arbore: la conduttrice di ‘Domenica In’ distrutta dal terribile avvenimento avvenuto quando facevano coppia fissa.

Da due anni, Mara Venier è tornata nuovamente al timone dello storico programma di Rai Uno ‘Domenica In’. Classico contenitore pomeridiano della domenica con tanti ospiti, interviste e tanto sano divertimento. Qualche settimana fa, la conduttrice ha voluto intervistare il suo ex compagno, Enzo Arbore. I due non hanno potuto fare a meno di menzionare un spiacevole evento accaduto quando facevano coppia fissa che ha segnato per sempre le loro vite.

Mara Venier: intervista a Renzo Arbore

Il contenitore Rai continua a regalare storie nelle quali la gente comune possa identificarsi e rivivere alcuni emozioni. La triste vicenda è stata raccontata proprio da Mara Venier quando ha deciso di ospitare nella sua trasmissione il suo ex compagno, Renzo Arbore. Condividono un passato che nasconde un evento terribile e catastrofico che li ha segnati per sempre.

La loro storia d’amore, all’epoca, ha appassionato milioni di telespettatori, fino alla rottura avvenuta qualche anno più tardi. I due sono uniti da un avvenimento drammatico. A parlare di questo è proprio la diretta interessata in una passata intervista. Ma cosa è successo tra i due?

Il racconto della conduttrice

In una passata intervista, ospite da Maurizio Costanzo, la conduttrice ha raccontato i momenti più importanti della sua carriera e vita privata. Mara Venier non ha potuto fare a meno di menzionare la storia d’amore con Renzo Arbore.

Al tempo, la coppia aspettavano un figlio che non sarebbe mai più arrivato. Nel corso dell’intervista, il volto della Rai ha spiegato che che i due hanno perso un figlio per gravidanza interrotta quando era già a uno stato molto avanzato.