Mara Venier rivela della malattia ‘Una spirale’: la confessione in diretta a...

Mar Venier ha voluto confessare a tutti a cosa l’ha portata il dolore subito: una perdita forte come la morte della mamma ha fatto insorgere una patologia

Mara Venier ha voluto raccontare a tutti la malattia che l’ha colpita quando ha subito un forte dolore, la perdita dell’adorata mamma.

Mara Venier, il grande dolore e la malattia

Negli studi Rai Mara Venier è di casa, essendo tornata a grande richiesta al timone di Domenica In, e nell’ultima puntata di Porta a Porta ha svelato un lato inedito di sé che ha colpito tutti.

La vulcanica conduttrice veneta ha infatti raccontato a Bruno Vespa il difficile periodo vissuto in seguito alla morte nel 2015 della sua adorata mamma Elsa malata di Alzheimer.

Mara era legatissima a lei e lo racconta con grande emozione

“Avevo un rapporto forte con lei e quando se n’è andata sono stata molto male, è stato terribile”

Mara ricorda quei tre anni come un periodo difficile e doloroso:

“Quando sono crollata mi sono resa conto di essere entrata in una spirale di depressione”

Mara non riesce quasi a trattenere le lacrime tanto il ricordo di quel triste periodo è ancora scolpito nella sua mente.

Ma la Venier è anche una donna molto combattiva oltre che sensibile e durante l’intervista ha spiegato anche come ha fatto ad uscire dal tunnel della depressione e chi l’ha aiutata in questo.

Gli amori di Mara e la rinascita

La prorompente Mara è ancora un simbolo di bellezza e sensualità oltre ad avere una carica di simpatia e vitalità contagiosa.

Ma come lei stessa non si vergogna di raccontare ha avuto dei periodi bui da cui però è riuscita ad uscire grazie alle sue grandi passioni: l’amore ed il lavoro.

La carriera nel mondo dello spettacolo per Mara è stata infatti una continua ascesa e l’ha vista essere attrice, conduttrice, opinionista ed anche stilista.

Ora è finalmente ritornata su Rai1 con l’amato programma Domenica In ed i suoi moltissimi follower sui social le mandano continui messaggi di apprezzamento.

Proprio sui social la Venier condivide spesso le foto che rappresentano quello che per lei è più importante: l’amore per la sua famiglia da suo marito Nicola Carraro sposato nel 2006 al figlio Paolo.

Ma è stata soprattutto l’immensa gioia per l’arrivo del nipotino Claudio ad aiutarla ad uscire dalla depressione per la perdita della madre ,come confessa a Porta a Porta:

“In quel momento è arrivato Claudio, mi è tornato il sorriso”

Ecco alcuni degli scatti che immortalano Mara con i suoi più cari affetti, la vera forza della sua vita.