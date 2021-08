Il 19 settembre, su Rai1, ci sarà la nuova edizione di Domenica In. Intanto, Mara Venier ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, dove ha svelato le sue attuali condizioni di salute.

Il dramma che sta vivendo ultimamente la conduttrice di Domenica In, è terribile.

Recentemente ha svelato come sta, ma ci sono pessime notizie: scopriamo cosa ha raccontato.

Mara Venier , come sta? le sue condizioni di salute

La conduttrice di Domenica In, non ha bisogno di presentazioni.

Una donna forte che non si abbatte mai, infatti, la sua forza la sta dimostrando soprattutto in questo ultimo periodo molto difficile per lei.

Il 19 settembre prossimo tornerà in tv al timone di Domenica In su Rai Uno.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Gente, ha rivelato che dopo la lesione al nervo facciale a causa dell’intervento ai denti andato male, ha ancora molti problemi, ma nonostante ciò, non si rassegna.

Infatti, non si è ripresa del tutto, ma il dovere chiama e a breve la rivedremo ogni domenica in televisione.

Mara Venier, il terribile dramma

La conduttrice 70enne, purtroppo, assume ancora farmaci, perché non ha ancora recuperato la sensibilità.:

“La lesione del nervo, in seguito a un intervento per un impianto dentale, purtroppo c’è. Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione.”

Ha aggiunto:

“Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto. All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica.”

Questi momenti di sconforto sono stati davvero terribili per lei, infatti ha raccontato:

“Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi. Per un attimo ho anche ipotizzato che forse non avrei fatto Domenica In”.

Per fortuna era solamente un pensiero, dato che si è fatta forza ed è tornata nel suo programma solamente per tenerci compagnia durante il pomeriggio: una donna speciale, speriamo che si riprenda al più presto.

