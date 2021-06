Mara Venier l’intervento va male, danni permanenti: ‘Non ho più sensibilità’

La dolce zia degli italiani ha voluto condividere con i fan il dramma che sta vivendo. Mara Venier ha subito un intervento che non è andato bene.

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Mara Venier. La conduttrice di Domenica In aveva già accennato in diretta di aver avuto dei problemi in seguito ad un’operazione non andata benissimo.

Purtroppo la situazione, dopo la diretta è peggiorata, e adesso Mara è costretta a stare ancora in ospedale per rimediare ai danni subiti.

Mara Venier, il dramma dopo la prima operazione: ‘Ho perso la sensibilità’

Un intervento che non è andato per niente bene quello di Mara Venier. La conduttrice ha condiviso con i fan il dramma che sta vivendo ormai da più di una settimana. Aveva accennato qualche cosa già domenica in diretta, ma oggi ha voluto fare chiarezza una volta e per tutte sul suo incubo.

Mara ha raccontato, infatti, di aver subito lunedì scorso un intervento da un dentista romano per un impianto. Era un intervento previso da mesi. E’ entrata nello studio alle 9.30 e ne è uscita solo alle ore 17.30.

La conduttrice rivela di aver subito dei danni: ha perso totalmente la sensibilità di parte del viso , della bocca, della gola e persino del mento e delle labbra.

L’intervento successivo

E’ stato necessario quindi un intervento di urgente dal chirurgo maxillo facciale giovedì. Venerdì è stata operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno.

Oggi Mara è di nuovo in ospedale per un controllo e spera, questa volta, che vada tutto bene e che non sia necessario un altro intervento.