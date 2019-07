Mara Venier ‘Diventerà calva’ la conduttrice mostra a tutti i ‘danni’ ai suoi capelli – Video

Mara Venier è una conduttrice molto amata. La sua simpatia, i suoi modi di fare hanno fatto innamorare gli italiani. Nell’ultimo video ha mostrato cosa succede ai suoi capelli

Danni irreparabili ai capelli? Mara Venier svela tutto quello che succede alla sua testa quando in casa c’è il nipotino adorato Claudietto. Il piccolo vuole giocare, ma il dolore anche sono piccole le sue manine, si fa sentire.

Mara Venier e il video sui suoi capelli, il marito: ‘Diventerai calva’

Un commento che non poteva passare inosservato quello di Nicola Carraro. Il marito della bella zia della Rai non poteva fare a meno di commentare il simpatico video girato in compagnia del suo nipotino. Mara ha più volte sottolineato quanto ama il suo Claudietto. Il nipotino però, come tutti i bambini della sua età, ha delle abitudini che possono diventare antipatiche. Il piccolo però ha un faccino così adorabile che gli si perdona tutto.

Claudietto vuole giocare con quello che la nonna ha in testa per tenere fermi i capelli. Nel tentativo di afferrarlo e portarlo a sé, il piccolo commette una piccola cattiveria, tira i capelli alla sua nonna che ovviamente prova a convincerlo di stare fermo promettendogli l’oggetto in questione.

Mara pubblica il video, arriva il commento di Nicola

Il marito Nicola, visto il video, ha usato un po’ di ironia – la solita che contraddistingue la sua penna e il suo modo di essere sui sui social. Sono tanti i video, infatti, dedicati alla storia di Mark Caltagirone. In chiave simpatica, Nicola inventa assurde storie – più o meno come l’originale- che riguardano questo inesistente uomo d’affari.

Insomma, una coppia perfetta. Insieme due teste come le loro non si annoiano mai. A tenerli uniti un sentimento forte che dura ormai da anni e che è culminato nel matrimonio. Pare, dopo la recente dichiarazione in diretta, che Nicola voglia sposarla ancora.