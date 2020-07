Mara Venier insulta il marito davanti a tutti ‘Sei un pirla’: il motivo del litigio

Mara Venier non ne può più dei post Instagram fatto a tradimento e sgrida il marito in diretta “Sei un pirla”.

Mara Venier ha avuto un piccolo infortunio alla gamba ed il marito si diverte a farle dei video a “tradimento”. La conduttrice ha appena rimorso il gesso e per muoversi ha bisogno di usare le stampelle e il video finito in rete la manda su tutte le furie e lancia una risposta colorita al marito.

Il video galeotto

Nel video Mara usa la sua stampella come se fosse un battipanni. Il marito Nicola ne approfitta e la filma di nascosto per poi pubblicare tutto sul proprio profilo. Mara quando capisce s’infuria e scrive un commento al marito esilarante

Carraro ha scritto una didascalia a corredo del video, facendoci vedere ancora una volta la Venier come una persona normale, quasi una di noi:

“Video a tradimento. Non ho fatto in tempo a riprendere tutta la scena. Stampella a mo’ di battipanni”

La risposta di Mara non si è fatta attendere ed è stata veramente esilarante:

“Sei un pirlaaaa #bastavideoatradimento”.#stampellata #amopulire #maritobirichino”.

L’incidente della conduttrice

Mara era caduta rompendosi una gamba. Prima ha dovuto portare il gesso, un tutore ed ora sta facendo fisioterapia e camminare usando le stampelle. Da qui forse la reazione scomposta ma ironica della conduttrice, che s’infuria e manda a quel paese il marito.

Il video ripreso da Nicola Carraro è molto divertente e mostra come Mara, benchè a mobilità ridotta, abbia deciso di aiutare la donna delle pulizie. Ha usato la stampella come un battipanni, per togliere la polvere dal divano

I precedenti di Nicola

Non è la prima volta che il marito di Mara le fa scherzi simili, avendo risposte un po’ piccate dalla conduttrice. Ma pare che abbia scoperto una certa passione nel prendere in giro la moglie e non si riesce a porre un freno a questa sua vena comica. Questo soprattutto durante il periodo di lockdown. Molti sono stati i siparietti divertenti che la coppia ci ha regalato negli ultimi mesi.