Mara Venier si è concessa recentemente ad una lunga intervista al Settimanale Nuovo. La dolorosa confessione della conduttrice di Domenica in: ‘Mi è crollato il mondo addosso’

Mara Venier è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, e recentemente si è raccontata in una lunga intervista al Settimanale Nuovo.

La Zia Mara d’Italia si è aperta ai lettori della rivista rivelando il suo dolore nascosto. Scopriamo tutti i dettagli.

La confessione dolorosa: ‘Mi è crollato il mondo addosso’

La Regina delle domeniche italiane su Rai 1, è tornata a parlare su di un argomento molto delicato, ovvero la morte della madre, venuta a mancare 5 anni fa, dopo aver combattuto per lungo tempo contro l’Alzheimer:

‘Quando l’ho perduta ho avuto l’impressione che il mondo mi crollasse addosso’

Ma l’amore per una madre va al di la della morte, racconta la presentatrice la quale ha rivelato di aver imparato nel corso del tempo a sentirla accanto a se come fosse un angelo, il suo angelo custode:

‘Anche se non c’è più, mia madre rimane per me la sublimazione di un amore senza tempo, un esempio di vita’

Poi sull’argomento continua ammettendo che se oggi fosse in vita sarebbe stato tanto doloroso quanto difficile restare distante da lei a causa delle misure restrittive per il Coronavirus.

Mara Venier ha ‘Paura del contagio’ da Covid-19

L’intervista si sposta poi su un tema più attuale ovvero il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia ma il mondo intero.

Come tutti, Mara Venier ha ‘paura del contagio’ ha rivelato al settimanale Nuovo, poi aggiunge che in questo periodo tanto difficile, ciò che l’aiuta a vincere tra virgolette la paura è la sua missione speciale, ovvero andare in onda la domenica con il suo Domenica In, entrando nelle case degli italiani, per portare loro un pò di leggerezza e serenità in questo momento così buio per la storia dell’uomo:

‘Considero un dovere umano e professionale, ricambiare così l’affetto con cui la gente mi segue da tempo, con una fedeltà che per me è un dono prezioso’

ha concluso la Regina di Rai 1.