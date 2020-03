Sorpresa con la biancheria dal marito, Mara Venier: la foto privata fa il giro del web

Una delle donne dello spettacolo più amate proprio per la sua simpatia Mara Venier che si è lasciata immortalare con la biancheria dal marito

La bravissima Mara Venier è ritornata sulla bocca del gossip, questa volta però non direttamente. La conduttrice infatti fa sempre parlare di se stessa con una foto che ha strappato un sorriso a tantissime sue fans.

Mara Venier versione casalinga

La conduttrice di Domenica In si sta godendo il relax imposto proprio per le normative di sicurezza imposte dal Governo a causa dell’emergenza Corona Virus. Mara infatti pare che stia sfruttando il tempo per rilassarsi e sopratutto per passare più tempo con il marito Nicola, che spesso e volentieri durante le puntate di Domenica In, è intervenuto con dolci telefonata alla sua amata Mara. Pare però che Nicola abbia approfittato della sua distrazione per scattarle qualche foto a tradimento La foto in questione vede la conduttrice in una versione mai vista prima d’ora.

Infradito e calzini, la conduttrice stupisce i fans

La conduttrice infatti si è stata ripresa dal marito Nicola in versione casalinga, mentre al freddo e al gelo stendeva la biancheria nel suo bellissimo terrazzo. Pare però che Mara Venier non si sia accorta della presenza di Nicola, mentre, con passo felpato gli ha scattato una foto a tradimento. Ma Mara non si è nascosta al mondo social e senza alcun timore ha postato la foto su Instagram.

I fans infatti hanno notato la mise della conduttrice, pantaloncini bianchi, cappellino di lana. Ma un dettaglio chic non è sfuggito all’occhio attento dei followers, il calzino con l’infradito.

L’abbigliamento della conduttrice infatti è stato oggetto di divertimenti per tanti che hanno commentato il video in modo ironico:

In questo periodo in cui tutti restiamo a casa, spesso il look lascia a desiderare. In fondo, ci piace stare comodi per lavorare dal nostro salotto o per sbrigare i lavori domestici. E lo stesso vale per Zia Mara che è una di noi. “Le infradito con i calzini zia Mara una di noi”. E c’è chi replica: “Vero hai ragione evviva la semplicità lei è così. Come una di noi ecco piace molto un abbraccio Mara tvttb”.

Insomma pare che Mara nonostante ormai sia lontano dagli schermi televisivi, riesce sempre a strappare un sorriso a milioni di italiani sui social.