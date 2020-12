Mara Venier, l’annuncio ufficiale gela i fan: scelta la sua erede

La conduttrice ha fatto una serie di apprezzamenti a una sua collega più giovane, che ritiene essere la sua degna erede.

Da anni il pubblico si chiede chi possa essere l’erede di Mara Venier, la celebre presentatrice che ogni domenica tiene compagnia ai telespettatori di Rai 1.

In base a nuovi sviluppi, pare che la stessa Venier abbia indicato quella che per lei potrebbe essere la sua degna erede nella conduzione dei programmi Rai.

In particolare, potrebbe essere proprio la collega segnalata da Mara la prossima presentatrice di Domenica In. Scopriamo di chi si tratta!

Mara Venier, unica e insostituibile

La conduttrice di Rai 1 è amatissima dal pubblico a casa, che non riesce a immaginare Domenica In senza di lei.

In passato, la professionista aveva rotto con Rai e gli ascolti della trasmissione domenicale erano crollati a picco.

Da quando la Venier è tornata, però, il programma di Rai 1 riesce in qualche modo a concorrere negli ascolti con Domenica Live, il seguitissimo talk show di Barbara D’Urso.

Mara è unica e insostituibile, ma prima o poi dovrà lasciare la conduzione per dedicarsi ad altri progetti o per godersi la sua vita in compagnia del marito.

Per questo, si sta già pensando a quale potrebbe essere la sua degna erede.

L’erede della Venier è un’amatissima conduttrice

Di recente, è stato finalmente indicato il nome della donna che potrebbe presto sostituire Mara Venier nella conduzione di Domenica In.

Si tratta di Antonella Clerici, con la quale Mara si è apertamente complimentata:

“Sono molto felice per la mia amica Antonella, che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per il successo con The Voice Senior, ti voglio bene e ti mando un bacio.”

Paorole molto belle per l’ex conduttrice de La Prova del cuoco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Mara nutre profondi stima e affetto per Antonella Clerici, che secondo molti potrebbe essere proprio l’erede di Mara Venier nella conduzione del programma domenicale.