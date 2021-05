Mara Venier, tramite il suo profilo Instagram ha annunciato un grande cambiamento: scopriamo cosa è successo.

La nota conduttrice di Domenica In ha rivelato di aver raggiunto un importante obiettivo, è tempo di cambiamento: scopriamo cosa è successo.

Il duro sfogo di Mara Venier

Pochi giorni fa, l’amatissima conduttrice di Domenica In si è lasciata andare ad un lungo sfogo nelle sue stories Instagram, rivelando di non aver perso nemmeno un grammo.

Zia Mara già da tempo sta seguendo una dieta molto rigida per perdere qualche chilo di troppo.

Tutte le mattine lei fa delle lunghe passeggiate per le strade della sua amata città, Roma.

Il suo outfit per le passeggiate è sempre molto semplice, di solito indossa un berretto scuro in testa, degli occhiali da sole, una t-shirt leggera, dei pantaloni comodi e la solita mascherina.

Ce la sta mettendo tutta per riuscire a dimagrire ma con pochi risultati.

Lo sport e la dieta sana a quanto pare non bastano, per questo lei si è mostrata alquanto delusa.

Ma ora le cose sono cambiate, poco fa Mara Venier ha aggiornato i suoi amati fan su i risultati che è riuscita ad ottenere con la costanza e la determinazione, scopriamo quanto ha perso!

Mara Venier annuncia il cambiamento

Ormai vediamo spesso zia Mara passeggiare nelle immense strade di Roma, mentre cerca di mettersi in forma per quest’estate.

Poche ore fa ha preso in mano il cellulare e scherzosamente ha spiegato di aver perso solamente 7 etti in un mese.

Un risultato molto deludente, ma la conduttrice ci scherza su:

“Ragazzi, dopo un mese ho perso 7 etti. Non sto mangiando, sto camminando tutti i giorni per un’ora a Villa Borghese, eppure ho perso solo 7 etti…è già una cosa”

Ma non finisce qui, perché come tutti sapranno, la Venier ama prendersi in giro per questo ha rivelato:

“Ragazzi, 7 etti in un mese… poi magari domani mi peso e scopro di averli ripresi tutti”

Ormai le sue camminate sono un motivo di divertimento per i fan della conduttrice, ma sicuramente con costanza e determinazione riuscirà a raggiungere il suo obiettivo finale.