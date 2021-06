L’hanno sottoposta ad accertamenti tempestivi e ad una seconda operazione chirurgica, volta a risolvere un intervento odontoiatrico andato male, facendola rimbalzare da un ospedale all’altro. Oggi Mara Venier trova la forza d’animo di raccontare la sua odissea ai fan.

La conduttrice di Domenica In si è sbottonata attraverso una serie di Instagram stories e ha raccontato di esser stata messa di fronte a una dura prova: un’ardua batosta che ha saputo affrontare con ottimismo e speranza. Ha rassicurato i suoi sostenitori che le sono stati vicini sui social:

“Allora amici volevo farvi un saluto sono scomparsa per un po’. Sono stati giorni molto difficili e duri, volevo dirvi che però domenica sarò a Domenica In, ritorno in onda… Purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora. Spero di recuperare molto presto… Voglio riuscire a finire questa edizione”