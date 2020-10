Terribile lutto per Mara Venier: ‘Come farò senza di te?’

Un grave lutto ha colpito la conduttrice: lo straziante messaggio di cordoglio per la scomparsa del noto cantante e attore.

Tramite IG, Mara Venier ha voluto dedicare un commovente saluto al suo amico, Gianni Dei. L’uomo si è spento nella giornata di ieri.

Mara Venier in lutto: addio a Gianni Dei

Dopo diversi rumors sul presunto addio a Domenica In è arrivata la conferma dalla diretta interessata. In una delle sue ultime interviste, la conduttrice ha rivelato che potrebbe lasciare Domenica In alla fine di questa stagione.

La zia d’Italia ha rivelato anche i motivi che si celano dietro a questa sua scelta. Il suo obiettivo, ammette, è dedicarsi maggiormente alla sua famiglia e a sui marito, Nicola Carraro. Sui social si è scatenato un vero toto nome sul possibile sostituto.

Domenica scorsa, intervistata da Carlo Conti in occasione dei suoi 70 anni, ha voluto salutare anche il suo amico, Gianni Dei che non stava passando un buon periodo. Poche ore dopo il suo compleanno, la conduttrice ha dovuto fare i conti con una triste notizia.

Lo straziante addio al suo amico

Sul profilo personale di Mara Venier è comparso un nuovo post che ha commosso proprio tutti. Tramite IG, la conduttrice ha voluto salutare Gianni Dei. L’attore si è spento nella giornata di ieri. Questo è il messaggio che accompagna la foto che li ritrae felici insieme:

“Gianni mio come farò senza di te… Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Come farò dopo 35 anni di fratellanza. Come farò?”

Numerosi i messaggi d’affetto e di vicinanza per la conduttrice. La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del noto cantante e attore.