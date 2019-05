Mara Venier, l’addio a Domenica In sui social: “E’ stato bello stare con tutti voi”

Mara Venier ha ringraziato sui social il suo pubblico per il successo della sua Domenica In e ha salutato tutti per la fine della sua conduzione

Mara VenierTutte le cose belle hanno una fine e anche Domenica In doveva finire prima o poi. Mara Venier ha voluto salutare il suo pubblico con un post molto bello sui social in cui ha dato un addio triste e allo stesso tempo un grande ringraziamento ai suoi followers e quindi al suo pubblico.

Mara Venier dice addio alla sua Domenica In

Siamo giunti all’ultima puntata di Domenica In: Mara non ha potuto fare a meno di ringraziare il suo pubblico. Sono state settimane di grandi soddisfazioni per lei e per il suo programma. Mara ha tenuto testa al competitor nonostante abbia preso in mano le sorti del programma domenicale solo da una stagione.

Barbara D’Urso non era facile da battere ma lei le ha dato tanto filo da torcere. La conduttrice ha tenuto compagnia con il suo sorriso e la sua eleganza “popolare” a tutto il pubblico a casa.

Mara, Domenica In la sua rivincita: ritonerà?

Con questa Domenica In, Mara Venier ha dimostrato di avere ancora molto da dare al pubblico italiano. La sua esperienza e la sua carriera hanno fatto di lei un volto irrinunciabile. Grazie a Maria De Filippi, Mara ha avuto una meritatissima seconda possibilità.

La sua strategia per avere successo? Non avere una strategia. Proprio per questo Mara Venier ha conquistato tutti. Speriamo di rivederla anche nella prossima stagione, ma per adesso non possiamo che sperare.

Purtroppo, non ci è ancora dato sapere se sarà confermato o meno il suo nome alla conduzione del programma domenicale di Rai Uno.

Ecco il post che ovviamente ha subito suscitato ovviamente tanta nostalgia tra i fan della bella Zia Mara.