Mara Venier stufa a Domenica in: ‘Lo fate a posta!’. Il collegamento si interrompe, il duro sfogo della conduttrice che si alza per la lasciare lo studio. Il video diventa virale.

Mara Venier, una ‘professionista seria’ così la definiscono i fan sui social, è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Soprattutto, riferiscono gli utenti per il suo essere semplice e vera.

E’ una missione per lei andare in onda ogni Domenica pomeriggio con il suo Domenca In, per allietare il ‘Giorno del Riposo’ degli italiani cercando di dare un momento di spensieratezza e sconforto agli italiani in questo momento buio, ha detto durante la sua ultima intervista a Nuovo.

La conduttrice è finita sotto i riflettori subito dopo l’ultima puntata del palinsesto domenicale, lo sfogo della Zia Nazionale in diretta: ‘Lo fate a posta’. Ecco che cosa è successo.

Mara Venier, la puntata improvvisamente interrotta

Durante la puntata di Domenica In andata in onda il 19 Aprile 2020 la conduttrice si è collegata con i protagonisti de L’allieva, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Insieme a loro anche il celebre pasticciere stellato Iginio Massari il quale ha mostrato in diretta tutti i segreti per preparare una crostata perfetta.

Ma proprio durante il momento clou la diretta video col pasticciere si interrompe e Mara Venier va su tutte le furie, e sbotta così:

‘No allora ditemelo! sapete che vi dico, che io vado via! Ma non si puo”

ha dichiarato furiosa.

La conduttrice si alza e minaccia di andarsene

Lo sfogo do Mara Venier continua tanto da richiamare l’attenzione del Direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, chiedendogli cosa dovesse fare, alzandosi e ‘minacciando’ chiaramente con ironia di andarsene dallo studio:

‘Me lo fate apposta…non ci rimane che guardare l’Allieva stasera’

poi aggiunge:

‘Io ve lo dico, vado a casa veramente esaurita, mi faccio due bicchieri di vino appena arrivo a casa, una domenica bestiale’

ha detto sdrammatizzando e facendo sorridere il pubblico. Ecco di seguito il video diventato virale su Instagram: