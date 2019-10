Mara Maionchi ‘Ho scoperto di avere il tumore per caso’: il dramma del giudice di XFactor

Mara Maionchi ‘Ho scoperto di avere il tumore per caso’: il dramma...

Mara Maionchi intervistata da Panorama parla del periodo più buio della sua vita: ecco come ha scoperto di essere affetta dal tumore

Mara Maionchi è uno dei volti iconici della televisione italiana, grande produttrice discografica è nota al pubblico per il suo ruolo di giudice al noto talent musicale X-factor.

Recentemente è stata intervistata dalla nota testata Panorama alla quale ha raccontato a cuore aperto uno dei periodi più difficili della sua vita, ovvero la lotta contro il tumore al seno. Ecco cosa ha rivelato.

Mara Maionchi: ‘Ho combattuto il cancro al seno’

Siamo abituata a vederla tosta e con la battuta sempre pronta, ma come tutti anche la giudice di X Factor ha avuto i suoi momenti di crollo e debolezza, uno di questi è quello contrassegnato dalla lotta contro il tumore al seno.

Nel corso della sua intervista a Panorama ha raccontato del giorno in cui ha scoperto di essere affetta dal tumore. Il fatto risale a circa 4 anni fa, al 2015, anno in cui subì anche un intervento per la rimozione della massa tumorale:

‘Anni fa ha combattuto un cancro. Mi sono operata nel 2015, avevo un tumore al seno. Mi spaventai molto, ma all’operazione volli andare da sola’

poi aggiunge:

‘Oggi resta un angolo buio al fondo al cervello dove i miei pensieri si fermano e io spero che sia andato e vada tutto bene’

La Maionchi: ecco come ha scoperto di essere malata di cancro

Il mondo in cui la produttrice discografica ha scoperto la malattia è stata al quanto fuori dal comune, grazie ad un sogno.

Dopo un controllo medico avvenuto anni prima, un sogno le fece scattare il campanellino d’allarme e decise di sottoporsi ad un ulteriore controllo, una doccia fredda, aveva il tumore al seno:

‘Successe una cosa strana. Tanti anni fa feci un sogno. Ero in un salone con tanta gente. Un signore si avvicinò e mi chiese l’età. Gli dissi 36, lui ci aggiunse 33. Sessantanove. Quel numero mi angosciava’

poi continua raccontando che dopo quello strano sogno, decise di andare a ricontrollare quei vecchi esami e in quel contesto fece una bizzarra scoperta che si rivelò essere un segno del destino:

‘Un giorno andai a riguardare i miei esami e vidi che sul referto c’era un errore. Avevano scritto: Mara Maionchi, 69 anni, io ne avevo già 73. Mi sembrò un segno. Il mattino seguente andai a fare un controllo. Ed è così che lo hanno trovato’

Nonostante la batosta, la Maionchi leonessa da palcoscenico e una malattia sconfitta alle spalle, ha deciso di non ritirarsi e di essere viva sulle scene finchè la ‘tengono’.