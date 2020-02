‘Sembra un uomo’ Maria De Filippi, presa in giro dalle dame di Uomini e donne: insulti pesanti contro la conduttrice

Uomini e Donne, Maria De Filippi derisa da alcune dame del trono over: “Sembra un uomo, si copre le rughe”

Uno dei programmi più amati della fascia pomeridiana è, senza alcun dubbio, Uomini e Donne. Il programma, in onda dal lontano 1996, è in grado di regalare tante sane risate al pubblico e momenti indimenticabili. Tuttavia, non mancano ‘incomprensioni‘ e questa volta ad essere criticata è Maria De Filippi: ecco cosa ha detto una dama.

Maria De Filippi, critiche dal trono over

La trasmissione di Maria De Filippi è seguitissima e, per tale motivo, molti sono i telespettatori che intervengono per mettere in luce comportamenti poco corretti da parte di coloro che fanno parte del dating show di Canale 5. Secondo quanto riportato dal portale Piùdonna.it, nelle ultime ore alcuni utenti sono riusciti a ritrovare alcuni tweet pubblicati da una dama del trono over in cui criticava, senza troppi giri di parole, la padrona di casa.

Si sa il web non perdona e può succedere che qualche pensiero esternato sui social qualche anno prima torni a far discutere. La dama in questione è Antonella Brini che, qualche anno fa, ha utilizzato Twitter per criticare la nota conduttrice durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il messaggio di Antonella Brini

Il sito sopracitato riporta la notizia secondo cui Antonella Brini, dama del trono over di Uomini e Donne ‘rivale’ di Gemma Galgani durante la sua conoscenza con il cavaliere Jean Pierre, ha duramente criticato la padrona di casa:

Questo breve messaggio è stato scritto a corredo di una foto