Mara Carfagna ricoverata in ospedale: le sue condizioni attuali

Roma, La deputata Carfagna sarebbe attualmente ricoverata in ospedale. Sembrerebbe si possa escludere il Covid.

La vice presidente della Camera Mara Carfagna sarebbe attualmente ricoverata in ospedale a Roma per polmonite. Stando ai primi esami però, quest’ultima, fortunatamente, non sarebbe da attribuirsi ad un possibile contagio da Covid-19.

Attualmente la deputata sarebbe ancora ricoverata

La deputata affiliata a Forza Italia sarebbe giunta in ospedale lo scorso mercoledì per degli accertamenti quando ha scoperto il malessere. Nonostante ciò le condizioni della Carfagna sarebbero buone anche se resta ricoverata nella struttura ospedaliera.

Di Mara Carfagna si era già parlato durante la scorsa estate quando fu ricoverata al policlinico Gemelli di Roma in circostanze sicuramente più piacevoli. Infatti, durante quel periodo, l’ex ministra delle pari opportunità divenne per la prima volta mamma dando alla luce Vittoria.

Carfagna è la coordinatrice nazionale di Forza Italia dal 2019

Infine, ecco un resoconto della carriera politica della neomamma. Attualmente Carfagna ha 44 anni ed è da diversi anni, come predetto, uno dei volti noti del partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia. Nello specifico, infatti, la donna ricopre dal 2019 nel partito il ruolo di coordinatrice nazionale.

Il primo approccio alla politica della donna, la quale nella sua vita ha fatto anche da modella e show girl, è avvenuto nel 2004 quando si unì al movimento femminile di FI in Campania. 2 anni più tardi, inoltre, Carfagna, laureata in giurisprudenza, è stata eletta per la prima volta nella Camera dei Deputati.

Da quell’anno iniziò anche la collaborazione con Forza Italia la quale la portò ad essere ministra per le Pari Opportunità nel Governo con Silvio Berlusconi alla presidenza del Consiglio. Infine, attualmente, ricopre il ruolo di vicepresidente della Camera dei Deputati, con il pentastellato Roberto Fico alla presidenza.