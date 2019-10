Mar Rosso, petroliera iraniana in fiamme: “Atto terroristico, colpita da due missili”

Una petroliera iraniana è stata colpita nel Mar Rosso e si pensa ad un atto terroristico, essendo stata colpita da due missili.

Si tratta di una nave cisterna iraniana che è stata colpita da due missili, a pochi chilometri dal tratto delle coste dell’Arabia Saudita.

L’agenzia Isna evidenzia che tale atto sia stato definito come terrorismo: dalle prime indiscrezioni è stata colpita a 120 chilometri da Gedda e lo scoppio ha provocato la fuoriuscita di petrolio che si sta disperdendo nel mare.

L’attacco definito atto terroristico ha danneggiato i due serbatoi principali, ma l’Arabia Saudita non ha ancora diffuso notizie in merito all’attentato.

Secondo le prime fonti l’equipaggio non sarebbe rimasto ferito nell’attacco ed è stata aperta una indagine per capire chi possa aver attaccato il mezzo.

La Nitc ha evidenziato:

Gli operari stanno operando al fine di tamponare un possibile danno ecologico, per la fuoriuscita del liquido inquinante in mare.

Le autorità iraniane hanno voluto sottolineare – contrariamente a quanto precedentemente dichiarato – che non ci sarebbe alcun incendio a bordo della nave.

Il NIOC non ha confermato i rapporti che sono stati diffusi dai media e bisognerà attedendere aggiornamenti per capire meglio la situazione.

An #Iranianoil tanker was on fire following an explosion on October 11 near the #Saudiport city of #Jeddah, which has also resulted in an oil spill in the #RedSea, state-media reported.

Photo: IANS pic.twitter.com/0ENf6Ofdsi

— IANS Tweets (@ians_india) October 11, 2019