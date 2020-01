Mar Egeo, 8 bambini e 3 adulti morti in un naufragio: strage di migranti

Mar Egeo, 8 bambini e 3 adulti morti in un naufragio: strage...

Grande tragedia nel Mar Egeo dove 11 persone sono morte a seguito di un naufragio. 8 di loro sono bambini

Nel Mar Egeo l’ennesimo dramma con un gruppo di 11 migranti che sono naufragati senza che nessuno potesse far nulla per loro.

8 bambini morti nel naufragio

La tragedia è accaduta a Cesme in Turchia, dove un gruppo di 11 migranti è affondato insieme alla sua imbarcazione di fortuna. A riferirlo è l’agenzia Andadolu.

Secondo una prima ricostruzione sono otto le pesone che sono state salvate dalle autorità turche, ma non è ancora chiara la nazionalità di questi migranti e da dove pervenissero.

Cesme è famosa per essere una rinomata località turistica ed è caratterizzata dalla divisione dello stretto di mare dell’Isola greca di Chios: questo è diventato uno dei punti strategici dove i migranti arrivano in Gregia partendo dalle coste della Turchia.

In questa tragedia sono morti otto bambini e tre adulti, mentre sembrano essere stati messi in salvo altri 8 migranti (non è specificato se adulti o bambini).

La notizia arriva a poche ore da un’altra tragedia. Una imbarcarcazione è naufragata all’isola di Paxi in Grecia dove sono morte 12 persone.

Un dato non certo considerato che questo numero si riferisce ai corpi recuperati dal mare e non a quelli all’interno dell’imbarcazione. La Guardia Costiera parla infatti di circa 50 persone a bordo di cui 20 messi in salvo.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito ai due naufragi.