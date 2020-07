Manuela Villa confessa ‘Sono stata malata’: il dramma segreto della cantante

La nota cantante ha confessato: “Questa esperienza mi ha fatto capire cosa vuol dire soffrire…”

Manuela Villa è tornata a parlare a cuore aperto di uno dei periodi più difficili della sua vita.

In una passata intervista nel salotto di Vieni da Me, ha confessato di aver dovuto fare i conti con l’accettazione dei suo corpo: ecco le sue parole.

Manuela Villa: intervista a Vieni da Me

Dopo tanto tempo Manuela Villa ha trovato la forza e il coraggio di parlare di uno dei periodi più duri della sua vita. Fin da piccola, ha sofferto per la sua somiglianza con il papà, il noto cantante e attore cinematografico romano Claudio, che per anni non l’ha riconosciuta come figlia legittima.

In passato, inoltre, la cantate ha sofferto moltissimo perchè non accettava il suo corpo. Un periodo molto difficile che è riuscita a superare a testa alta.

Il racconto della cantante e attrice romana

In una passata intervista nel salotto di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, la figlia del noto cantante ha parlato a cuore aperto del rapporto conflittuale con il suo corpo e il suo aspetto fisico. Ai microfoni della trasmissione di Rai Uno, Manuela Villa ha rivelato che per fortuna oggi è solo un brutto ricordo e che è riuscita a superare questo momento delicato:

“Ero obesa e depressa subito dopo il parto perché ero rimasta da sola. Questa esperienza mi ha fatto capire cosa vuol dire soffrire veramente ma ora sono uscita da quel tunnel e finalmente mi piaccio”.

Finalmente oggi è felice e soprattutto ama il suo ‘cervello’ che non cambierebbe con nessun altro: