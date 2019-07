Paolo Bonolis ‘Sparito dopo Bim Bum Bam’: le rivelazioni di Manuela Blanchard, l’ex compagna d’avventura

La tv ha subito importanti cambiamenti in questi anni e a dirlo è proprio Manuela Blanchard, “Manu” di Bim Bum Bam, al Corriere della Sera. Ha parlato, inoltre, del programma di successo degli anni 80: sono trascorsi ben 30 anni da quel programma ideato per un pubblico fanciullesco.

Programma che ha anche fatto da trampolino di lancio a personalità televisive oggi tra le più stimate e ricercate come Paolo Bonolis, il pupazzo di Uan e della “Manu” che tutti ricordano per la sua improbabile capigliatura ad ananas.

Negli anni, la bella Manuela si è allontanata dalla tv, prendendo una strada opposta a quella dell’ormai conduttore e presentatore Paolo Bonolis, il suo tenerissimo pupazzo:

“Oddio quel fiocco! Era d’obbligo e non sapevo come fare per nasconderlo”