Manuela Arcuri, le sue vacanze in giro per l’Italia tra il Veneto...

L’attrice de ‘Il Peccato e la Vergogna’ si gode le vacanze in giro per l’Italia, tra relax e buon cibo, la sua estate è iniziata alla grande.

Le foto della sua vacanza sono davvero strepitose, da vera diva, vediamole.

L’estate di Manuela Arcuri

Come tantissimi italiani, anche Manuela Arcuri si sta godendo la sua estate.

Per l’attrice è tempo di rilassarsi, dopo il ritorno sul piccolo schermo in un nuovo docu-film sbarcato sulla piattaforma online di Amazon Prime Video, I luoghi della speranza.

L’ex di Gabriel Garko si era presa una pausa dai riflettori, infatti, da tanto non compariva in nuovi film o serie tv, ma finalmente ha scelto di fare il suo ritorno in grande stile su una delle piattaforme streaming più visitate del momento.

Ma ora c’è tempo solo per una pausa e tra un impegno lavorativo e l’altro, Manuela Arcuri si sta concedendo qualche giorno di puro relax con il suo compagno e il loro piccolo Mattia.

Manuela Arcuri in vacanza con la sua famiglia

La Arcuri insieme al suo compagno e suo figlio è andata a Jesolo, per concedersi qualche giorno di mare e successivamente è volata in Toscana per un weekend tra le tranquille colline della maremma.

L’attrice ha immortalato il suo primo giorno di vacanza con uno scatto in cui ha sfoggiato un abito viola, molto glamour e alla moda.

Lei è davvero attiva sui social e non perde mai l’occasione per mostrare la sua quotidianità insieme alla sua famiglia.

Recentemente la showgirl ha condiviso una foto con suo marito, l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, nella didascalia ha scritto:

“I momenti più belli della giornata sono quelli che trascorro con te“.

Una dedica davvero molto dolce per il suo compagno, che fa parte della sua vita da ben 10 anni, dal quale è nato il piccolo Mattia.

