Manuela Arcuri corteggiata dalle donne: “Ho sempre avuto un buon feeling col mondo gay”

Manuela Arcuri rivela il suo rapporto con le donne e di come in tutti questi anni ha avuto a che fare con il mondo gay, ecco cosa ha rivelato a Chi

La bellissima Manuela Arcuri, attrice italiana di successo, si è confessata a 360° in un intervista ad un noto settimanale, Chi. L’attrice romana, da sempre un icona di bellezza per molte donne e uomini, ha raccontato, come è stato diventare mamma del piccolo Mattia che oggi ha 5 anni e di come dopo tanto tempo, e ritornata più agguerrita di prima nel mondo dello spettacolo rimettendosi in gioco anche nel ballo.

Manuela Arcuri e Ballando con le stelle

La bellissima attrice romana Manuela Arcuri, ha abbandonato per un po il mondo dello spettacolo per crescere il suo bambino. Durante la gravidanza infatti, la bellissima attrice, ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e per la famiglia dedicando il tempo necessario al suo piccolo Mattia. Nonostante ciò però, Manuela dopo anni lontana dalla TV, si è rimessa in gioco, partecipando al programma televisivo più guardato del momento, Ballando con le stelle. Per Manuela rimettersi in gioco, dopo tanto tempo è stato molto gratificante, infatti la stessa racconta:

” Questa esperienza mi sta aiutando a combattere insicurezza e fragilità”

ha affermato l’attrice.

Manuela Arcuri e il rapporto con il mondo Gay

Durante l’intervista, la bella Manuela si è aperta completamente tanto da confessare che nel mondo dello spettacolo, ha ricevuto avance, come ogni donna che ne fa parte, tantissime avance, ma non solo dagli uomini. La donna infatti ci tiene a sottolineare che anche le donne spesso e volentieri l’hanno corteggiata, infatti l’attrice racconta:

“Piacere alle donne è realmente un valore aggiunto. Siamo noi infondo a muovere il mondo”

Inoltre Manuela racconta anche di aver dovuto rifiutare alcune proposte dal mondo femminile e per l’attrice non è stato per niente facile, infatti racconta:

È capitato e non le nascondo che ho provato un certo imbarazzo. Ho sempre temuto di ferirle,anche se non è mai stato difficile depistare certi approcci. Le donne nel corteggiamento non sono mai invasive e poi deve sapere che con il mondo gay ho sempre avuto un certo feeling. Pensi che quando finirà Ballando con le Stelle sarò la testimone di un amiche che si unirà civilmente con il suo compagno”

Manuela sembra essere molto aperta e ci tiene a sottolineare che su questo argomento è di larghe vedute.