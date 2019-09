Manuela Arcuri, la famiglia si allarga: ma un malore in diretta colpisce la cognata a Storie italiane

Manuela Arcuri, la famiglia della celebre attrice romana si allarga: ‘E’ una femmina’. L’annuncio a Storie Italiane

Oggi nel salottino di Eleonora Daniele, a ‘Storie Italiane’, ospiti il fratello dell’amatissima attrice romana, Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo.

I due tra poco più di un mese diventeranno genitori, dato che la Donnazzolo a alla 34esima settimana di gravidanza.

Il loro intervento a Storie Italiane subisce una piccola interruzione quando improvvisamente la donna viene colta da un malore.

La cognata di Manuela Arcuri abbandona lo studio per un malore

Nel corso dell’intervista al fratello dell’attrice romana e la sua compagna, improvvisamente Sergio Arcuri nota qualcosa di strano in Valentina, la quale chiede gentilmente un bicchiere d’acqua.

La conduttrice, Eleonora Daniele preoccupata anche lei, manda in onda un filmato , mentre la puerpera viene condotta fuori dallo studio per riprendersi, per poi rientrare.

Manuela Arcuri presto Zia di una femminuccia: ecco come si chiamerà

Il fratello dell’ex modella con emozione ha raccontato la grande gioia per lui e la sua famiglia dell’arrivo della bambina, che si chiamerà Nicole.

Sergio Arcuri ha rivelato che nel grande giorno vorrà essere presente al parto, per supportarla e darle conforto:

‘Assisterò al parto. Sarà in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò. Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto’

poi aggiunge:

‘sento la responsabilità di non dover pensare più solo a a me stesso o alla mia compagna, ma a una creatura che non potrà vivere senza di noi’

e ancora, rivela quanto la futura Zia Manuela sia contenta per il suo ‘nuovo ruolo’ e che a causa del parto è stato necessario spostare la data del matrimonio:

‘Mia sorella Manuela è contentissima, anche mia mamma. Il più felice è il mio nipotino Mattia (il figlio di Manuela Arcuri), che aspetta la cuginetta. Dovevamo già sposarci quest’anno, nel 2018 ho fatto a Valentina la proposta di matrimonio a Las Vegas’

Valentina Donnazzolo, ‘E’ stata Manuela a Farci mettere insieme’

L’intervista si è conclusa con un intervento della compagna di Sergio Arcuri, Valentina dopo essersi ripresa dal lieve malore, il quale ha rivelato alla Daniele e al pubblico in studio che è stata proprio lei a fare da Cupido:

‘Pensare che è stata lei a farci mettere insieme. Una volta la incontrai e le dissi che già conoscevo Sergio, c’eravamo sentiti per lavoro anni prima’

poi ha aggiunto e concluso: