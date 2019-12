Manuel Bortuzzo, “Vale la pena piangere”: esame superato, il regalo che commuove tutti

Grande traguardo raggiunto da Manuel Bortuzzo dopo la tragedia, complimenti e regali da familiari e colleghi di papà Franco per la forza del figlio

Manuel Bortuzzo non si ferma e rende tutti orgogliosi con il nuovo traguardo raggiunto: prende la patente speciale e torna alla guida di un’auto tutta sua. La gioia di familiari e amici e le toccanti parole del giovane esempio per tutti.

Manuel Bortuzzo dalla tragedia alla rinascita

La sera del 3 febbraio 2019 un proiettile si è conficcato nella schiena del 19enne promessa del nuoto agoistico italiano Manuel Bortuzzo mentre era in strada a Roma con la sua fidanzata, cambiando la sua vita per sempre.

Questi lunghi mesi sono trascorsi tra udienze in aula che hanno visto la condanna a 16 anni dei due aggressori che hanno sparato al giovane per unno scambio di persona, visite mediche e lunga riabilitazione.

“La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca”

Ha dichiarato lo stesso Manuel che nonostante sia stato costretto sulla sedi a rotelle non si è mai perso d’animo e ha raggiunto tante conquiste con una tenacia fuori dal comune .

L’ultima in ordine di tempo l’ha annunciata Franco Bortuzzo il papà di Manuel sempre al suo fianco ed orgogliosissimo del figlio.

Esame speciale superato e nuova auto per lui

Qualche giorno fa il padre di Manuel aveva dichiarato a Il Messaggero:

“La prossima settimana andremo a Treviso, il 3 dicembre Manuel sosterrà l’esame di patente B speciale”

Nelle scorse ore gli scatti Instagram sul profilo di Franco Bortuzzo confermano che il figlio non solo ha superato l’esame per la patente speciale ma addirittura che è sono partiti insieme per un viaggio con l’auto ricevuta in regalo da colleghi del salone di Vicenza dove lavora il padre.

Il ventenne Manuel non ha mai avuto intenzione di buttarsi giù nonostante la tragedia che lo ha colpito ed ha dimostrato a tutti come la volontà è più forte di ogni cosa. Nel suo profilo Instagram Manuel ha scritto il suo pensiero commuovendo tutti: