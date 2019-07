Stupro, uomo aggredisce ragazza di 15 anni dopo aver picchiato il fidanzato: è caccia all’uomo

A Mantova è caccia all’uomo per un tentativo di stupro contro una ragazza di 15 anni e il suo fidanzato: ecco la ricostruzione della terribile storia

Una ragazzina di Mantova in auto con il suo fidanzato è stata aggredita per un tentativo di stupro da un uomo: ma come è potuto succedere?

L’aggressione e lo stupro ai due fidanzati

Una serata traquilla tra due fidanzatini che hanno deciso di appartarsi in macchina per stare tranquilli. Secondo il racconto dei giovani sotto shock, all’improvviso un uomo ha aperto la portiera dell’auto prendendo il ragazzo e trascinandolo fuori.

Una furia violenta tanto che il giovane è stato preso a calci e pugni. Dolorante e scioccato il ragazzo si è dato alla fuga per chiamare immediatamente i soccorsi.

Nel mentre entra di corsa nell’auto e tenta di stuprare la ragazzina di 15 anni, che si è difesa tirando calci e graffiando l’uomo come poteva.

Il soccorso e la caccia all’uomo

I Carabinieri sono arrivati sul posto dopo essere stati chiamati dal fidanzato della giovane, ma l’uomo si era già dato alla fuga dopo la reazione della ragazza.

I due ragazzi sono stati portati all’Ospedale Carlo Poma e medicati per le ferite riportate, con una prognosi di 25 giorni.

La Procura ha aperto una indagine per prendere l’uomo in questione, grazie anche alla descrizione da parte dei due giovani aggrediti. Tutta la cittadina ora è allerta in cerca dell’aggressore che ha seminato il panico nella notte a due ragazzi che volevano solo stare tranquilli.

I Carabinieri hanno ricostruito tutti i passaggi della vicenda e non resta che trovare chi ha commesso il reato in questione.