Mantova, incidente sulla pista da motocross: grave un ragazzo di 14 anni

Drammatico incidente nella mattinata di domenica, 7 giugno, sulla pista da motocross di Mantova. Un ragazzo di 14 anni è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

Il giovane stava percorrendo la pista del Migliaretto a Mantova, quando ha perso il controllo della sua motocross, finendo vittima del terribile incidente. Trasferito al Giovanni XXIII in elisoccorso.

Incidente sulla pista di Mantova

Un drammatico incidente quello avvenuto ieri mattina sulla pista da motocross del Migliaretto, a Mantova.

Come riferisce anche Bresciatoday, un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere scivolato dalla sua moto.

Complice il manto bagnato, il 14enne ha perso il controllo del mezzo. Allertati immediatamente i soccrosi, il ragazzo è stato prima stabilizzato sul posto, poi trasferito in elisoccorso all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Le condizioni del 14enne sarebbero piuttosto gravi, ma il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione per accertare la dinamica dello schianto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la moto guidata dal 14enne sia scivolata per via del manto bagnato e delle condizioni meteo poco favorevoli.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di parenti e genitori del ragazzo, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.