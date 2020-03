Mantova, chi era Arianna Busetto: la vittima più giovane uccisa dal coronavirus

Sono tantissime le vittime del coronavirus e Mantova piange quella più giovane: Arianna Busetto. Ecco chi era e cosa faceva.

Arianna Busetto, lei è la vittima più giovane colpita da coronavirus a Mantova e tutti la ricordano con grande affetto.

I contagi in Lombardia e le parole di Gallera

I risultati a ieri sera dei contagi in Lombardia, come da conferma della Protezione Civile, hanno dato un filo di speranza essendo dimezzati seppur ancora molto alti. La provincia più colpita è ancora Bergamo con 6.216 casi, poi Brescia con 5.317 casi seguita da Cremona con 2.895 casi. A Lodi si contano 1.772 casi mentre a Como 510.

A Milano i casi sono arrivati a 5.096 e in cittè salgono a 2.039. Giulio Gallera ha evidenziato che domani 24 marzo:

“sarà il momento in cui potremo verificare se le misure di contenimento stanno avendo successo”

Confermando che se tutti questi dati dovessero venire confermati, allora si potrà finalmente parlare di una controtendenza:

“oggi in giro non c’era nessuno, tutti hanno maturato con grande consapevolezza”

Chi era Arianna Busetto

Tra le vittime di questo terribile virus c’è anche Arianna Busetto, una giovane donna di 46 anni morta ieri. La donna era nata a Burano – Venezia.

Poi ha continuato la sua vita studiando nel capoluogo veneto, per poi lavorare nel turismo all’interno di alcuni hotel prestigiosi. Il suo trasferimento a Viadana e una nuova vita. Purtroppo però il virus l’ha colpita e non le ha lasciato scampo, morendo a soli 46 anni: grande lutto tra familiari e amici che la ricordano come una donna forte, dinamica e sempre pronta a sorridere.