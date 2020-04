Mantova, anziano morto annegato: “Voleva solo fare una passeggiata”

A Mantova, ieri giorno del Lunedì dell’Angelo, un anziano è morto annegato in un canale a Schivenoglia. Probabilmente è scivolato.

L’uomo morto annegato in provincia di Mantova, era uscito per fare una passeggiata.

Aveva 81 anni

E’ accaduto a Schivenoglia, in provincia di Mantova. Un anziano di 81 anni, nella giornata di Pasquetta, 13 aprile, è morto annegato in un canale. L’uomo era uscito perché aveva voglia di fare una piccola passeggiata pomeridiana, non lontano da casa, come prescrivono le norme anti contagio da coronavirus per la regione Emilia Romagna. Una semplice passeggiata per allietare un pomeriggio festivo in un periodo tutt’altro che sereno, quello della quarantena. L’uomo risiedeva nel paese.

L’anziano, però, non è mai rientrato a casa. Il suo cadavere è stato ritrovato dai vigili del fuoco in un canale dove, probabilmente, è scivolato non riuscendo a riaffiorare. Il canale si trova in campagna, in via Malpasso, in una zona molto isolata. Ad indagare i carabinieri della compagnia di Gonzaga.

Un tragico incidente

Una vera e propria tragedia nel giorno di Pasquetta. A dare l’avviso sarebbe stata l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza intorno alle 17 del pomeriggio. Non è stato facile trovare il cadavere dell’uomo. E’ stata necessaria, infatti, la mobilitazione dei Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri.

Per il momento, è stata considerata soltanto l’ipotesi di incidente. E’ stata esclusa, invece, l’ipotesi dell’uccisione dell’uomo o di una eventuale colluttazione sul posto. Dunque, nessun’altra persona sarebbe indagata nella vicenda. E’ stata esclusa anche l’ipotesi di suicidio. Una tragica fatalità quella che ha visto spezzarsi la vita dell’anziano.