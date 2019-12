Manovra, scatta la fiducia alla Camera: 334 favorevoli

Manovra di Governo: come era stato annunciato, è passata la fiducia alla camera. Sono stati 334 i favorevoli e 4 gli astenuti.

Per poter effettuare la manovra di Governo, il testo è arrivato blindato alla Camera.

Manovra di Governo: via libera alla fiducia

Sulla Manovra è stata posta oggi la fiducia come era stato già preannunciato. Sono stati 334 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e 232 i contrari. La giornata di oggi è stata considerata come una sorta di Black Monday: una giorno di lavoro pre-festivo in cui sono state prese delle decisioni molto importanti su diversi fronti.

Successivamente, sono state prese al vaglio tutte le voci all’ordine del giorno. Un testo, quello della manovra, che è arrivato completamente blindato a Montecitorio. Infatti, ciò che era stato previsto dal senato non è stato modificato ma solo ratificato, con non poche proteste da parte dell’opposizione.

Cosa contiene il testo

All’interno della manovra sono incluse le tassazioni su zucchero e plastica, quelle sulle automobili aziendali ma non solo. Al centro anche welfare e famiglia. Il governo aveva già preannunciato che gli asili nido sarebbero stati gratuiti per la maggior parte delle famiglie. A tal proposito si cercherà di aumentare i posti disponibili e anche i soldi stanziati per i bonus bebè. Maggiori anche gli investimenti per la sanità.

Sul fronte lavoro ed occupazione si cercherà di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’ambiente si aumenteranno gli investimenti su quella che viene chiamato Green New Deal Italiano. Forti i contrasti anche sul fronte dell’evasione fiscale a cui sarà fatta guerra (ad esempio con i pagamenti elettronici).