Nella Manovra sono state inserite microtasse nonchè una rivalutazione delle pensioni. Ecco cosa è emerso dal documento di sintesi.

Le novità della Manovra

Un documento di sintesi dove emergono delle microtasse funzionali che daranno un recupero pari a 5 miliardi. Tale sintesi riassume tutti i punti della Legge di Bilancio, dove si possono leggere anche i dettagli del taglio del cuneo fiscale – aumento sigarette – rivalutazione delle pensioni.

“30 miliardi di maggiori spese e 15 miliari di maggiori entrate”

Sempre secondo il documento 6,5 miliardi derivano dal Decreto Fiscale, mentre 8.5 miliardi dal disegno della Legge di Bilancio.

Tutto il resto con 14,4 miliardi l’anno è coperto dal deficit.

Tasse

In questo documento si nota un piano pluriennale che riguarda il taglio delle tasse sul lavoro. Il taglio del cuneo fiscale ha una previsione di 4,5 milioni di lavoratori che hanno redditi che vanno dai 26,6 mila e 35mila – esclusi sino ad oggi dal bonus Renzi.

All’interno anche i lavoratori che percepiscono il bonus e rientrano nella fascia di redditi tra 8 e 26 mila Euro. La prima fascia vedrà in busta paga circa 500 euro in più all’anno per il 2020 e 1.000 dal 2021.

Da giugno 2020 gli imballaggi di plastica avranno una tassa, con un euro per chilogrammo. Non solo, perché anche i fumatori vedranno un aumento a partire proprio dal prossimo anno.

Stretta anche sui giochi, con il rincaro del prelievo erariale unico – che verrà applicato agli apparecchi che intrattengono milioni di utenti. Confermata la sugartax, che si applicherà sulle bibite gassate e contenti zuccheri – ma non sulle merendine.

Rivalutazione delle pensioni

Un punto anche alla rivalutazione degli assegni tra i 1500 e 2.000 euro lordi, interessando circa 2,5 milioni di pensionati. Una conferma arriva anche per l’esenzione al pagamento del canone Rai per tutti gli anziani che possiedono un reddito basso.