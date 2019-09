Scontro nella notte per la manovra finanziaria senza arrivare a nulla di fatto. Oggi pomeriggio è in agenda l’aggiornamento del Def

La manovra finanziaria fa scontrare il Governo che sembra non avere le stesse idee in merito. Dopo una nottata di scontri oggi pomeriggio i politici sono chiamati per l’aggiornamento del Def.

Lo scontro durante la riunione della notte

Il premier Giuseppe Conte ha convocato nella notte una riunione che non è servita per chiudere l’intesa sul Def. Come si evince da Ansa, intorno al tavolo si sono ritrovati il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – Luigi Di Maio – Dario Franceschini – Teresa Bellanova e Riccardo Fraccaro.

Una discussione tesa con il no imperativo di Di Maio su ogni tipologia di aumento dell’Iva con toni non pacati. Il discorso sembra inoltre essere ulteriormente alimentato per il nodo delle risorse, ovvero dove trovare i fondi senza dover aumentare la famosa Iva.

Un vertice notturno che non avrebbe portato a nulla di risolutivo:

“ci sono ancora molte ipotesi sul campo”

L’incontro termina alle 2 di notte e con l’idea di lavorarci questa mattina per poi presentare idee nel pomeriggio.

Alta tesione tra Di Maio e Franceschini

Di Maio e Franceschini hanno avuto un botta e risposta che non è passato inosservato. Di Maio infatti a Non è l’Arena ha parlato delle condizioni del M5s come nessun aumento Iva – salario minimo e stop allo ius culturae.

Franceschini replica: